Опубликован список лекарств в аптеках Саратова на 18 ноября

Сегодня в телеграм-канале оперативного штаба по борьбе с коронавирусом опубликовали актуальный список лекарств в аптеках Саратова и Энгельса.
Данные на 18 ноября предоставили поставщики медицинских препаратов. Там есть адреса, наименования и количество упаковок.
В списках указаны различные противовирусные, антибиотики и лидокаин
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