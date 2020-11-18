Опубликован список лекарств в аптеках Саратова на 18 ноября

Сегодня в телеграм-канале оперативного штаба по борьбе с коронавирусом опубликовали актуальный список лекарств в аптеках Саратова и Энгельса.

Данные на 18 ноября предоставили поставщики медицинских препаратов. Там есть адреса, наименования и количество упаковок.

В списках указаны различные противовирусные, антибиотики и лидокаин

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