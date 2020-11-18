Саратовскую область ждет цифровая трансформация

Василий Разделкин, зампред правительства Саратовской области Фото: Александр Уриевский

В Саратовской области назначен ответственный за цифровую трансформацию.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе министерстве цифрового развития и связи, Chief Digital Transformation Officer (CDTO) стал Василия Разделкин, зампред областного правительства.

Во всех региональных органах исполнительной власти также назначены ответственные: всего их 28 человек. Задача их состоит в переводе социально значимых госуслуг в электронный формат.

Соответствующая команда цифровой трансформации региона появилась и в министерстве цифрового развития и связи.

- Закрепленные CDTO пройдут специальную подготовку по основам цифровой трансформации и обучение цифровым базовым компетенциям, необходимым в эпоху цифровой экономики. Вместе с командой мы займемся цифровизацией государственных и муниципальных услуг, продолжим создание цифровой инфраструктуры, внедрение цифровых сервисов в деятельность органов власти региона и осуществим реализацию иных проектов цифровой трансформации, — прокомментировал министр цифрового развития и связи области Адель Славутин.

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