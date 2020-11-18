Кыргызского педофила выдворили из Саратовской области

В Саратовской области прошла экстрадиция 22-летнего гражданина Кыргызской Республики. Его разыскивали по обвинению за насильственные действия в отношении малолетнего в 2015 году.

- Мужчину задержали в январе 2020 года при прохождении пограничного контроля в Озинском районе. Его заключили под стражу. Также выяснилось, что гражданства РФ у него нет. Его действия являются наказуемыми по российскому уголовному законодательству, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Препятствий для экстрадиции обвиняемого правоохранителям Кыргызстана не нашлось, и ведомство подготовило заключение. После этого ФСИН выдала мужчину компетентным органам республики.

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