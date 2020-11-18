С начала года в Саратовской области произошло почти полторы сотни лесных пожаров

В результате палов травы, сухой погоде иногда фронт огня составлял несколько километров и остановить его заход в леса было практически нереально, даже если выставить людей цепью.

Об этом на заседании аграрного комитета саратовской областной думы 18 ноября рассказал министр природных ресурсов и экологии Константин Доронин.

Всего за 2020 год в Саратовской области на территории областного лесного фонда произошло 134 лесных пожара на площади 5,5 тыс. гектаров. Из них 68 случились из-за перехода огня с горящих полей и других сопредельных территорий. Еще семь пожаров произошло в лесах на землях министерства обороны и три — на землях иных категорий в Лысогорском и Аркадакском районах.

Искусственное лесовосстановление обеспечили на 706 гектарах. В населенных пунктах региона и в лесах высажено 2,4 млн штук стандартных сеянцев, выращенных в питомниках.

В 2021 году планируется восстановить леса на территории 1 тыс. гектаров.