В Саратовской области от коронавируса скончался мужчина

Коронавирус унес жизнь еще одного жителя Саратовской области, 49-летнего мужчины.

Как рассказали «КП-Саратов» в Минздраве региона, он две недели пробыл в стационаре, трое суток на ИВЛ.

Пациент получал этиотропную, патогенетическую и симптоматическую терапию. Однако массивное поражение легких, дыхательная недостаточность и эндогенная интоксикация привели к необратимым изменениям органов, спасти его жизнь не удалось.

Мужчина страдал артериальной гипертензией, хронической ишемией головного мозга.

Теперь общее число жертв коронавируса в регионе достигло 195.

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