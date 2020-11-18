В Красном Куте мог появиться сад цветов и бабочек Фото: Анатолий ЖДАНОВ

На пресс-конференции в «Комсомольской правде» сегодня, 18 ноября, шла речь о грантах Ростуризма, которые получили саратовские проекты.

По словам председателя комитета по туризму Саратовской области Виктории Бородянской, от региона на федеральный конкурс поступила 21 заявка.

К сожалению, как отметила Виктория Бородянская, многие из них отсеялись на первом этапе из-за неправильного оформления. Причем некоторые были весьма интересными.

Она рассказала про один такой проект, представленной предпринимательницей из Красного Кута.

- Там планировалось открыть парк или сад бабочек и уникальных цветов. На мой взгляд, это был бы очень красивый и интересный проект, сама автор о нем так живо рассказывала, и переживала, но по техническим причинам, он не прошел отбор, — отметила председатель комитета.

Она выразила надежду, что, возможно, проект будет участвовать в конкурсе грантов в следующий раз.

Кроме того, уже открыт прием заявок на получение региональных грантов. Виктория Бородянская пригласила предпринимателей от туризма попробовать свои силы в нем. Она подчеркнула, что всегда можно обратиться в комитет, где подскажут, как оформить документы, а также помогут определиться с направлениями проектов. Например, сейчас, по ее словам, востребованы семейный и детский виды отдыха.

Она также напомнила о необходимости соблюдать требования при подаче заявок. Особенно немаловажно это в части отсутствия долгов по налогам.

- Все, что делается по гранту, остается для региона. И это привлекает к нам туристов. А они оставляют деньги там, куда приезжают. Так что, если вы видите у себя какие-то задумки, то обращайтесь, мы поможем разработать заявку, — отметила Виктория Бородянская.

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