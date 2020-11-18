Два проекта от Саратовской области впервые получили гранты Ростуризма

Виктория Бородянская

Саратовская область впервые получила федеральные гранты Ростуризма. Об этом в пресс-центре «Комсомольской правды» в Саратове 18 ноября сообщила Виктория Бородянская, председатель областного комитета по туризму.

- Это знаково и важно, — отметила она.

При этом Бородянская подчеркнула, что такие гранты были выделены в столь сложный для отрасли год, когда они «нужны, как воздух».

Получатель должен вложить не менее 30% собственных средств от объема гранта. Максимальная сумма гранта — 3 млн рублей.

Это был первый проект, где нет практически бюрократии — заявки можно было подавать полностью в электронном виде, рассматривали их очень быстро.

Со всей России прислали более четырех тыс. заявок на среднюю сумму 2,5 млн рублей.

Победители объявлены 12 ноября

От Саратовской области была 21 заявка. Но очень многие пренебрегли критериями подачи гранта и отсеялись еще на первом этапе.

- Очень обидно. Несколько замечательных проектов были отсеяны из-за этого. Но будем надеяться, что в следующий раз все будет учтено.

В итоге гранты получили два проекта от Саратовской области, — рассказала Бородянская.

Один — санаторий «Пады» — получил 3 млн рублей.

Второй — 1,116 млн, это туроператор «Покровск-тур». Грант получен на обустройство нитки маршрута «Немцы Поволжья». Он признан уже на федеральном уровне, по нему идут заявки, причем на следующий, 2021 год.

- Есть и корпоративные заявки, даже из других регионов хотят приехать. Там в маршруте католические и лютеранские кирхи, особняки купцов, промпредприятия, музей с интерактивной композицией и даже Госархив немцев Поволжья.

На грант они планируют создать проморолик для трансляции, будет закуплено мультимедийное оборудование. Все это позволит вывести маршрут на другой уровень. В рамках этого гранта по маршруту мы позволим создать условия для приема туристов в малых городах региона, — заявила Бородянская.

В санатории «Пады» будет открытый круглогодичный бассейн площадью 350 кв. м, будет обустроена зона отдыха.

- То есть это еще один санаторий с термами, который так востребован на сегодняшний день, — пояснила Виктория Бородянская.

Период реализации грантов — полгода.

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