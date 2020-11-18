В селе под Петровском пятеро пожарных тушили вещи в ванной

В Петровском районе Саратовской области вчера вечером, 17 ноября, произошел пожар.

- Сигнал о возгорании в доме на двух хозяев в селе Большая Березовка поступил в 19:33. На место выехали пять человек и две единицы техники, — сообщили

Оказалось, что горят вещи в ванной комнате.

Площадь пожара составила 8 кв. м. Предполагается, что он начался из-за неправильного использования электрооборудования.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.