Назван состав Градозащитного совета при Саратовской облдуме

Сегодня, 18 ноября, в Саратовской областной думе приняли решение по составу Градозащитного общественного совета. Решение принято на заседании комитета по культуре. Было предложено 17 кандидатур, в числе которых пять архитекторов, журналист, член русского географического общества, два представителя общества охраны объектов культурного наследия.

По итогу в состав совета вошли 16 человек:

Виктория Васильева — общественное движение «Жить здесь!»,

Алексей Голицын — фонд «Сосновый остров»,

Давыдов Вячеслав — «Общество друзей Саратовского музея краеведения»,

Лариса Дудина — АНО «Культурный центр «Дом Гектора Бараки»,

Сергей Дядченко — общественное движение «Жить здесь!»,

Александра Ермишина — общественное движение «Жить здесь!»,

Денис Жабкин — Фонд «Сосновый остров»,

Николай Зайченко — АНО «Культурный центр «Дом Гектора Бараки»,

Марина Карачаровская — АНО «Культурный центр «Дом Гектора Бараки»,

Николай Ким — общественное движение «Жить здесь!»,

Владимир Лешуков — Фонд «Сосновый остров»,

Анастасия Михайлова — общественное движение «Жить здесь!»,

Дмитрий Назимов — АНО «Культурный центр «Дом Гектора Бараки»,

Сергей Пилишин (иеромонах Никандр),

Евгения Спирина — общественное движение «Жить здесь!»,

Лариса Тарасова — общественное движение «Жить здесь!».