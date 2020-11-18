Назван состав Градозащитного совета при Саратовской облдуме

Сегодня, 18 ноября, в Саратовской областной думе приняли решение по составу Градозащитного общественного совета. Решение принято на заседании комитета по культуре. Было предложено 17 кандидатур, в числе которых пять архитекторов, журналист, член русского географического общества, два представителя общества охраны объектов культурного наследия.
По итогу в состав совета вошли 16 человек:
Виктория Васильева — общественное движение «Жить здесь!»,
Алексей Голицын — фонд «Сосновый остров»,
Давыдов Вячеслав — «Общество друзей Саратовского музея краеведения»,
Лариса Дудина — АНО «Культурный центр «Дом Гектора Бараки»,
Сергей Дядченко — общественное движение «Жить здесь!»,
Александра Ермишина — общественное движение «Жить здесь!»,
Денис Жабкин — Фонд «Сосновый остров»,
Николай Зайченко — АНО «Культурный центр «Дом Гектора Бараки»,
Марина Карачаровская — АНО «Культурный центр «Дом Гектора Бараки»,
Николай Ким — общественное движение «Жить здесь!»,
Владимир Лешуков — Фонд «Сосновый остров»,
Анастасия Михайлова — общественное движение «Жить здесь!»,
Дмитрий Назимов — АНО «Культурный центр «Дом Гектора Бараки»,
Сергей Пилишин (иеромонах Никандр),
Евгения Спирина — общественное движение «Жить здесь!»,
Лариса Тарасова — общественное движение «Жить здесь!».