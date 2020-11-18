Саратовец зарезал друга за сломанный смывной бачок унитаза

Расследование уголовного дела в отношении 34-летнего саратовца, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, повлекшего по неосторожности его смерть, продолжается. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия 14 апреля в квартире дома на Степной улице в Балакове он пил спиртное со своими друзьями. Около двух часов ночи 15 апреля 32-летний приятель пошел в туалет и случайно свалил смывной бачок, который упал на пол и разбился.

Хозяин квартиры начал требовать ремонта или возмещения ущерба, на что услышал отказ. От слов приятели перешли к драке, и гость убежал из квартиры.

Оппонент догнал его на лестнице и вонзил нож в бедро, от полученного ранения гражданин скончался на месте.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной его смерти стало колото-резаное сквозное ранение бедра, с повреждением бедренной артерии и вены, сопровождавшееся обильной кровопотерей.

Обвиняемый еще до начала следствия признал свою вину и раскаялся в содеянном, его взяли под стражу.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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