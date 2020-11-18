В Саратове без воды остались улицы в Ленинском и Заводском районах

В Саратове сегодня, 18 ноября, отключили воду в двух районах.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», из-за работ на городском трубопроводе по Зеркальной ориентировочно до 20:00 питьевого ресурса нет в домах №№7, 7а, 9, 9а, 9Б, 11, 11а на этой улице.

Также для замены оборудования на коммуникациях пришлось отключить подачу воды в дома по улице Огородная — от 5-го Динамовского проезда до Большого Динамовского.

Водоснабжение восстановят около 20:00.

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