Несудимая покровчанка приехала в Заводской район Саратова воровать конфеты

В Заводском районе Саратова полиция раскрыла слишком сладкую кражу.

- Ночью 26 октября в отдел обратился 23-летний администратор. По его словам, в 14:00 25 числа кто-то в магазине на улице Плякина украл восемь коробок конфет Merci. Сумма ущерба превысила 2,5 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД.

Полиция возбудила дело и начала розыск сладкоежки. По подозрению задержали 23-летнюю безработную и ранее не судимую жительницу Энгельса. Она призналась в воровстве. Ей выписали подписку о невыезде.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.