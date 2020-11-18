Несудимая покровчанка приехала в Заводской район Саратова воровать конфеты

В Заводском районе Саратова полиция раскрыла слишком сладкую кражу.
- Ночью 26 октября в отдел обратился 23-летний администратор. По его словам, в 14:00 25 числа кто-то в магазине на улице Плякина украл восемь коробок конфет Merci. Сумма ущерба превысила 2,5 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД.
Полиция возбудила дело и начала розыск сладкоежки. По подозрению задержали 23-летнюю безработную и ранее не судимую жительницу Энгельса. Она призналась в воровстве. Ей выписали подписку о невыезде.
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