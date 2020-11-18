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Сегодня, 18 ноября, в Энгельсе горел бывший Дом офицеров.
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Здание не эксплуатировалось уже пять лет.
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Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, три пожарных расчета прибыли на место ЧП к 9:17, а в 10:10 пламя на площади 30 кв. м уже было ликвидировано. На месте работали три машины ГУ МЧС и две военных.
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Один из местных жителей под ником Ijn Yuudachi опубликовал фото с места событий в паблике «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте»
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Напомним, ранее о восстановлении здания говорил председатель ГД Вячеслав Володин.
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