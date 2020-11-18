Многодетной семье погорельцев из Саратова собирают одежду и продукты

Сгорел частный дом многодетной семьи на 2-м Ангарском проезде в Саратове

В Саратове объявлен сбор помощи пострадавшей на пожаре на 2-м Ангарском проезде семье.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, на пожаре пострадала молодая многодетная семья.

- Сгорело буквально все. Семья осталась без крыши над головой, без документов, одежды, продуктов питания и вообще средств к существованию, — говорится в сообщении, которое распространено в социальных сетях.

Помощь принимается вещами и продуктами. Нужна одежда, обувь для родителей и их четырех детей. Также требуются постельное белье, спальные принадлежности, продукты питания.

- мама Елена Алексеевна Полякова 32 года — ее размер одежды 46-48, обувь 40-41,

- папа Поляков Сергей Георгиевич — размер одежды 46-48-50, обувь 44-45,

- мальчик рост 167-170,размер 42-44-46, обувь 40-41,

- мальчик рост 140-156, размер 42-44, обувь 39-40,

- девочка рост 130-140, обувь 38-39,

- мальчик - рост 120-130, обувь 32-34.

Узнать подробности можно по телефону 8-964-846-97-16. Марина.

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