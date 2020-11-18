Полиция за два часа задержала сбившего в Кировской области насмерть парня саратовского водителя

Полиция Кировской области всего за два часа разыскала водителя, подозреваемого в смертельном ДТП.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, в полицию 14 ноября в 00:30 поступило сообщение от скорой помощи о трупе парня, который лежал на обочине дороги у дома №35 на улице Грина. На место прибыли следователи, экипажи ДПС.

Выяснилось, что 17-летнего юношу сбил грузовик и он направляется в сторону Перми.

Спустя два часа организованных поисков похожую по приметам машину увидели в 30 км от места аварии. Транспорт был характерно поврежден спереди.

После разговора с 43-летним водителем авто из Саратовской области выяснилось, что именно он причастен к трагедии.

На мужчину завели уголовное дело, расследование продолжается.

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