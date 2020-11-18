Депутаты Саратовской областной думы обсудили проект бюджета на следующий год

Андрей Воробьев

В Саратовской областной думе закончилась работа согласительных комиссий, на которых обсуждался проект бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

Депутат Андрей Воробьев поделился мнением о проекте бюджета.

- Все участники — чиновники, депутаты всех фракций — могли высказать свою точку зрения, каждую инициативу скрупулезно обсуждали и рассматривали. Отдельные вопросы вызывали оживленные дискуссии, в итоге участники пришли к общему знаменателю.

Отличия итогового варианта бюджета от первоначального — значительные. Расходы выросли на 650 млн рублей. Все дополнительные траты действительно необходимы. 20 млн планируется направить на закупку новых пожарных машин, 30 млн — на поддержку малого и среднего предпринимательства, больше 200 млн — на ремонт школ, детских садов и строительство детских площадок. Дополнительно 10 млн пойдут на охрану объектов культурного наследия.

В бюджете-2021 большие суммы будут выделяться на поддержку медицины. В условиях пандемии коронавируса резко возросла нагрузка на первичное звено и сотрудников «скорой помощи», а значит должна увеличиться и оплата их труда. На эту проблему обратил внимание председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Он справедливо отметил, что чиновникам и депутатам нельзя снимать с себя ответственность за этот вопрос.

В бюджете на 2021 год почти 70% расходов касаются социальной сферы. А значит поддержку получат те, кто больше всего в ней нуждаются.

Проект бюджета подготовлен, впереди обсуждение на профильном комитете и заседании Думы. Но в течение года параметры будут меняться — в регион будут поступать дополнительные федеральные средства, как это было в 2020 году, — отметил депутат Андрей Воробьев.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.