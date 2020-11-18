В Калининске ВАЗ сбил пенсионерку-нарушительницу

В Калининске Саратовской области вчера днем, 17 ноября, сбили пешехода.

- В 12:00 напротив Ленина, 134 56-летний водитель ВАЗ-2199, по предварительным данным, наехал на 73-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте, в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода, — сообщили «КП-Саратов» в региональной ГИБДД.

Пенсионерку госпитализировали.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.