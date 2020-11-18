Коронавирус в Саратове: на утро 18 ноября заразились 229 человек

Выявлено 229 случаев заражения коронавирусом в Саратовской области Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Утром 18 ноября в Саратовской области зарегистрирован очередной рост заболеваемости коронавирусом.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, выявлено 229 случаев. Большинство в Саратове — 139. Еще 21 человек заболел в Энгельсском районе, а девять — в Балашовском.

Среди новых заболевших больше половины — контактные лица — 182 человека. У 108 выявлена пневмония.

Также восемь — это дети до 18 лет, а 86 — взрослые старше 60 лет.

Всего с начала пандемии было зарегистрировано 24 234 зараженных. Выздоровели 17 785 человек, за сутки — 545.

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