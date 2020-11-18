В Балакове ребенок вышел на тонкий лед

Дети оказались на берегу начавшей затягиваться льдом реки. Фото канала "Балаковская телега"

В Балакове Саратовской области местные жители заметили группу детей, которые вышли на первый лед на реке.

Сообщение об этом появилось в телеграм-канале «Балаковская телега».

- Самое время рассказать детям, как опасен лед и как холодно купаться в середине ноября, — предупреждает автор фото.

На снимке видно, как трое детей вышли на берег реки, причем один из мальчиков ступил на лед, что может быть очень опасно. В соцсетях комментаторы призывают родителей к бдительности.

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