День рождения на даче в Жасминном обернулся попыткой изнасилования

В Саратове возбуждено уголовное дело о сексуальном насилии над девушкой.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвинение предъявлено 20-летнему парню.

Следствие считает, что вечером 14 ноября компания собралась отпраздновать день рождения на даче в поселке Жасминный. Один из участников застолья, когда остался с потерпевшей наедине, избил ее руками, покусал и совершил насильственные действия сексуального характера.

Девушка звала на помощь, и на крики отреагировали еще двое юношей из компании. Пострадавшая позже обратилась в полицию.

Свою вину юноша признал и раскаялся, он отправлен под домашний арест. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

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