Житель Саратова сломал руку сотруднице полиции

В Саратове будут судить 33-летнего жителя Ленинского района за нападение на полицейского и хранение наркотиков.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, свою вину мужчина признал и раскаялся.

По версии следствия, днем 18 мая старший инспектор отдела по делам несовершеннолетних пришла в одну из школ для беседы с ученицей. Девочка в тот момент общалась с 33-летним знакомым.

Сотрудница полиции попросила школьницу пройти с ней в отделение, чтобы узнать, почему ее семья переехала. Однако девочка попыталась сбежать, и ее пришлось удерживать за куртку. В тот момент мужчина с силой схватил женщину за руку и стискивал до тех пор, пока несовершеннолетняя не скрылась. При этом инспектор ПДН упала, от захвата у нее оказались разорваны связки запястья, сломан отросток лучевой кости, что причинило средний вред здоровью.

С места преступления мужчина убежал. 4 июня его задержали на 2-й Песочной, после того как он нарвал на 2-м Рижском тупике листья марихуаны. Он собрал 71,5 грамма наркотического растения, что составляет значительный размер.

В следующий раз он попал в поле зрения Росгвардии вечером 12 июня, когда собрал марихуану на улице Чкалова. Мужчина попытался высыпать листья на землю, но не смог. Масса наркотического средства составила 40,8 грамма.

Дело направлено в суд.

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