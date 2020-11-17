Бесплатные лекарства получили 3,6 тысячи саратовцев с коронавирусом на дому

В Саратовской области 3,6 тыс. пациентов с коронавирусом получили бесплатные лекарства. Они лечатся на дому.
Об этом сегодня, 17 ноября, сообщил региональный министр здравоохранения Олег Костин на заседании координационного совета.
Также он отметил, что до 1 декабря планируется открыть дополнительные койки.
- Всего их количество составит 4 471. 61% из них будет с кислородом, задача сделать до 70%, — заявил Костин.
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