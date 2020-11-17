В Юбилейном поселке Саратова построят новую поликлинику

В поселке Юбилейный в Саратове построят новую поликлинику, а в Ленинском районе — дом для медиков.

- Я взял на себя обязательства обеспечить строительство дома в Ленинском районе до 200 служебных квартир — для медперсонала новой инфекционной больницы. Принял решение о строительстве поликлиники в поселке Юбилейный. Буду лично их курировать, — заявил губернатор области Валерий Радаев.

Эту информацию он озвучил на заседании координационного совета 17 ноября.

Напомним, также с инициативой предоставления целевых мест в ординатуре будущим работникам скорой помощи вышел председатель Госдумы Вячеслав Володин. Готовится соответствующее соглашение.

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