Жители поселка под Саратовом боятся остаться без скорой помощи

Жители поселка Возрождение в Хвалынском районе боятся остаться без скорой помощи.

- Из-за недостоверных сведений еженедельно фиксируем потоки жалоб в соцсетях. Люди волнуются, речь о крупном населенном пункте, где почти две тыс. человек. Естественно, никакого закрытия не будет, — отметил на заседании координационного совета глава региона Валерий Радаев.

Оказывается, подобные опасения появились у жителей из-за того, что многие медики ушли на больничный. Но вместо них приедет медперсонал из Хвалынска.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.