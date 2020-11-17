Радаев об ограничениях на Новый год: Жителям уже сейчас надо понять, на что они могут рассчитывать на праздники

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев, открывая сегодня, 17 ноября, заседание координационного совета по противодействию коронавируса, упомянул об ограничениях на Новый год.
Он отметил, что надо подготовить предложения, с какими ограничениями регион будет входить в Новый год.
- Жителям уже сейчас надо понять, на что они могут рассчитывать на праздники, — заявил Радаев.
Напомним, в Москве в связи с ухудшением ситуации по распространению коронавируса отменили массовые гуляния на Новый год и Рождество.
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