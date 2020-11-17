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Радаев об ограничениях на Новый год: Жителям уже сейчас надо понять, на что они могут рассчитывать на праздники

В Москве отменили массовые гуляния
Авторы (2):
Ольга СимоноваОльга Симонова
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев, открывая сегодня, 17 ноября, заседание координационного совета по противодействию коронавируса, упомянул об ограничениях на Новый год.

Он отметил, что надо подготовить предложения, с какими ограничениями регион будет входить в Новый год.

- Жителям уже сейчас надо понять, на что они могут рассчитывать на праздники, — заявил Радаев.

Напомним, в Москве в связи с ухудшением ситуации по распространению коронавируса отменили массовые гуляния на Новый год и Рождество.

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