Саратовец выиграл Кубок России по гребле на байдарках и каноэ

Фото министерства молодежной политики и спорта Саратовской области

Саратовец Николай Червов выиграл Кубок России по гребле на байдарках и каноэ.

- Состязания проходят с 13 по 18 ноября в Краснодаре. На них воспитанник областной СШОР и спортсмен областного центра спортивной подготовки завоевал золото в байдарке-одиночке на дистанции 2 тыс. метров, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области.

Министр Александр Абросимов поздравил Червова на своей странице в Инстаграм и отметил, что завтра Николай выступит на дистанции 5 тыс. метров.

- Хочу поблагодарить тренеров Игоря Альбертовича Венцеля и Марину Вальдемаровну Адаховскую, которые готовят сильнейших спортсменов России! — написал Абросимов.

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