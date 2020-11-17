Саратовцы чаще всего заказывают на доставку бургеры, картошку и курицу

Саратовцы предпочитают бургеры и картошку Фото: Ольга Симонова

Саратовцы чаще всего заказывают на доставку фастфуд и закуски.

Как выяснили аналитики Яндекс.Еды, на первом месте в предпочтениях горожан были бургеры, на втором — закуски из картофеля, на третьем — закуски из курицы.

Далее в списке расположились салаты, супы, десерты, роллы из лепешки, пицца, шаурма, роллы и суши.

Исследование проводилось в июле — сентябре 2020 года.

- Есть такие блюда, которые в Саратове заказывают гораздо чаще, чем в среднем по стране: сильнее всего горожане выделяются пристрастием к шаурме, бургерам и сэндвичам, — отметили в компании.

Однако саратовцы не сильно отличаются от всей России. В целом по стране популярны бургеры, картофель, супы и так далее.

Полюбился гражданам больше всего салат «Цезарь», из супов — борщ, наггетсы берут чаще, чем крылья и стрипсы, а картошку фри — чаще, чем по-деревенски. На первом месте по популярности среди роллов — «Филадельфия», а среди пицц — «Пепперони».

Также выяснилось, что по будням обеды на доставку заказывают в 12–14 часов, а поужинать люди предпочитают в 19–21. Причем по будням чаще всего берут куриную грудку, поке и котлеты, а в выходные что-то покалорийнее — пиццу, креветки в панировке и хачапури.

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