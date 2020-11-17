Саратовцы чаще всего заказывают на доставку бургеры, картошку и курицу

Саратовцы предпочитают бургеры и картошку
Фото: Ольга Симонова
Саратовцы чаще всего заказывают на доставку фастфуд и закуски.
Как выяснили аналитики Яндекс.Еды, на первом месте в предпочтениях горожан были бургеры, на втором — закуски из картофеля, на третьем — закуски из курицы.
Далее в списке расположились салаты, супы, десерты, роллы из лепешки, пицца, шаурма, роллы и суши.
Исследование проводилось в июле — сентябре 2020 года.
- Есть такие блюда, которые в Саратове заказывают гораздо чаще, чем в среднем по стране: сильнее всего горожане выделяются пристрастием к шаурме, бургерам и сэндвичам, — отметили в компании.
Однако саратовцы не сильно отличаются от всей России. В целом по стране популярны бургеры, картофель, супы и так далее.
Полюбился гражданам больше всего салат «Цезарь», из супов — борщ, наггетсы берут чаще, чем крылья и стрипсы, а картошку фри — чаще, чем по-деревенски. На первом месте по популярности среди роллов — «Филадельфия», а среди пицц — «Пепперони».
Также выяснилось, что по будням обеды на доставку заказывают в 12–14 часов, а поужинать люди предпочитают в 19–21. Причем по будням чаще всего берут куриную грудку, поке и котлеты, а в выходные что-то покалорийнее — пиццу, креветки в панировке и хачапури.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.