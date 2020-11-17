Водитель «семерки» погиб в столкновении с грузовиком на трассе под Калининском

Авария произошла на трассе в Калининском районе Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Калининском районе Саратовской области в столкновении легковушки и грузовика погиб мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла на 641-м км трассы Р-22 «Каспи» М-4 «Дон» — Тамбов — Волгоград — Астрахань.

По предварительной версии, примерно в 15:30 автомобиль ВАЗ-21074 выехал на перекресток со второстепенной дороги. Там он столкнулся с грузовиком Daf.

В аварии погиб 36-летний водитель легковушки. ГИБДД устанавливает все обстоятельства произошедшего.

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