Компьютерный томограф в поликлинике №2 Саратова должен начать работу на следующей неделе

Поликлинику в центре Саратова посетил губернатор
Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев побывал 17 ноября в поликлинике №2 на Московской.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, он ознакомился, в частности, с готовностью к установке нового компьютерного томографа.
Томограф был приобретен на выделенные средства для улучшения материально-технической базы. Помещение для его установки почти готово, завершается отделка. Аппарат должен поступить 19 ноября и смонтирован в течение недели.
Специалист, который будет на нем работать, уже прошел переобучение.
- Хорошо, что все уже готово к приему нового томографа. Это поликлиника в самом центре города, здесь наблюдается очень много людей. Если есть необходимость в проведении этого исследования, обязательно нужно его предоставить, чтобы люди не стояли в очередях. Раньше таких аппаратов в государственных поликлиниках не было, но мы расширяем наши возможности. Но важно не только оборудование, но и подготовка медиков, которые будут здесь работать. Главное — сделать все максимально оперативно, — сказал губернатор.
Компьютерный томограф скоро начнет работу
Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области
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