Министр здравоохранения Олег Костин вручил госнаграду зараженному коронавирусом врачу

Орден Пирогова вручили Владимиру Елистратову. Фото пресс-службы областного Минздрава

Сегодня, 17 ноября, министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин совершил обход ковид-госпиталя в Саратовской городской клинической больнице № 2 имени В.И. Разумовского.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Минздрава, в ходе него по поручению губернатора области Валерия Радаева Костин вручил госнаграду РФ — орден Пирогова — Заслуженному врачу РФ, Отличнику здравоохранения, заведующему инфекционным отделением, врачу-травматологу данного медучреждения Владимиру Елистратову. Он сейчас лечится в ковидном госпитале.

- Владимир Николаевич — выдающийся человек, профессионал своего дела, крепкий семьянин. Его отличают человечность, отзывчивость и неистовое желание помогать людям. В здравоохранении он работает более 34 лет, из которых 25 – заведующим травматологическим отделением горбольницы №2, — отметил Олег Костин.

Владимир Елистратов. Фото пресс-службы областного Минздрава

Он также пожелал врачу побольше сил и бодрости духа, чтобы справиться с болезнью и вернуться в строй — к семье, близким, друзьям и любящим пациентам. Персонал госпиталя министр поблагодарил за благородный и усердный труд.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал Указ от 21 июня 2020 года, по которому ордена Пирогова удостоились Владимир Елистратов и заведующая инфекционным отделением Балаковской городской клинической больницы Наталья Крашенинникова. Она также внесла свой вклад в оказание помощи больным коронавирусом.

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