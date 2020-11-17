Волжский район Саратова остался без воды

Сегодня, 17 ноября, без воды остались несколько улиц в Волжском районе Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», речь идет о нечетной стороне Соколовой улицы на участке от Мясницкой до Волжской, Мясницкой от 1-й Садовой до Большой Горной и Крестьянской от Вольской до 1-го Радищевского проезда.

Ограничения продлятся до окончания работ коммунальщиков.

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