Спасатели не дали утонуть лошади в Саратове

Лошадь провалилась в реку на Гуселке-1 Фото: Саратовская городская служба спасения

В Саратове спасли тонущую лошадь.

Как сообщили «КП-Саратов» в городской службе спасения, за помощью обратилась наездница.

Оказалось, что 25-летняя девушка отправилась на верховую прогулку с саратовского ипподрома. Когда они пересекали реку на Гуселке-1, животное провалилось вблизи Утесного проезда, 2.

Животное вытягивали спасатели при помощи УАЗа местного жителя Фото: Саратовская городская служба спасения

Самостоятельно лошадь выбраться не смогла, девушка также оказалась бессильна. Она вызвала спасателей, и те, обвязав животное веревками, вытащили его. Потребовалась помощь местного жителя и его автомобиля УАЗ.

К тому времени лошадь уже выбилась из сил и едва не утонула.

Выбившаяся из сил лошадь оказалась на берегу при помощи людей Фото: Саратовская городская служба спасения

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