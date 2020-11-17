В Петровске мужчина умер на съемной квартире

В Петровске Саратовской области в квартире дома на улице Гоголя найден труп мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 46-летний мужчина снимал эту квартиру у местной жительницы.

17 ноября коллеги погибшего забили тревогу — он уже два дня не выходил на работу и не отвечал на звонки. Они связались с хозяйкой квартиры, где он жил, и попросили проверить. Женщина с мужем отправились на улицу Гоголя, но оказалось, что дверь заперта изнутри.

На место были вызваны спасатели и полиция. В квартиру удалось проникнуть через балкон. Оказалось, что тело мужчины находится на полу ванной комнаты.

Следов насильственной смерти не обнаружено. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства трагедии.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.