Приволжская железная дорога поддержала Всероссийский экологический диктант

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Сотрудники Приволжской железной дороги приняли участие во Всероссийском экологическом диктанте, который проводится с 15 по 18 ноября. В этом году его приурочили ко Всемирному дню вторичной переработки отходов, отмечавшемуся 15 ноября.

Мероприятие проводится с целью повышения экологической грамотности населения, формирования экологической культуры, развития экологического волонтерства и, как следствие, сокращения экологических правонарушений.

ОАО «РЖД» уделяет большое внимание вопросам экологии, в том числе экологическому просвещению. В связи с этим информация о проведении экодиктанта была размещена на объектах пассажирской инфраструктуры и в пригородных поездах, курсирующих по полигону Приволжской железной дороги.

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Напомним, на Приволжской железной дороге реализуется комплекс мероприятий по сокращению негативного воздействия на окружающую среду. Так, за 9 месяцев 2020 года структурные подразделения в границах ПривЖД снизили выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 508 т: от стационарных источников – на 15% (на 102 т), от передвижных источников – на 2,8% (на 406 т). Сброс загрязненных сточных вод снизился на 11% (на 0,8 тыс. кубометров) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, с января по сентябрь 2020 года на Приволжской железной дороге было сэкономлено более 1190 т дизельного топлива и 21 764 тыс. кВт электроэнергии. Их фактический удельный расход снижен на 0,7% и 2,6%, соответственно.

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