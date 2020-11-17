Приют для бродячих собак в Саратове планируют расширить до 350 мест

Приют для бездомных животных в Гуселке-2 Кировского района Саратова предложено расширить.

Как сообщил на своей странице в Instagram глава города Михаил Исаев, сейчас там предусмотрено содержание 150 собак, а следует довести их количество до 350.

Михаил Исаев напомнил, что учреждения является лишь временным пунктом содержания. Там оборудованы вольеры, пункт для стерилизации. Сейчас в Саратове строится еще один приют на 300 мест. Его возводят по инициативе председателя Госдумы Вячеслава Володина.

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