Пожалуй, самый дешевый «Цефтриаксон»: в Саратове открылась первая государственная аптека

Открылась первая государственная аптека в Саратове
Фото: Ольга Симонова
В Саратове сегодня, 17 ноября, открылась единственная в городе государственная оценка.
Корреспондент «КП-Саратов» сообщил, что она работает на перекрестке улиц Слонова и Железнодорожная с 08:00 до 20:00 без перерывов и выходных.
Покупателей принимают в двух окнах. На 13:30 в аптечном пункте были очереди.
Одна из провизоров рассказала корреспонденту о наличии противовирусных лекарств. Так, «Цефтриаксон» есть, он стоит по 24 рубля за ампулу, но его пока не продают, из-за того, что аптека новая, и многие препараты ждут маркировки.
Также в аптеке продается «Уменофир» в качестве компонента в «Арбидол» , «Гидроксихлорохин» и другие противовирусные и антибиотики. В целом, по словам провизоров, цены средние.
«Парацетамол» в аптеке есть, но пока что не в чистом виде, а в комбинированном — в различных жаропонижающих и болеутоляющих препаратах.
Аптека находится на пересечении улиц Слонова и Железнодорожная
Фото: Ольга Симонова
На вопрос, а бюджетная ли цена 24 рубля за ампулу «Цефтриаксона», провизор ответил, что, пожалуй, самая бюджетная. Она встречала и по 50, и по 60 рублей за штуку.
Также в аптеке встретилась пожилая женщина, которая пришла осмотреть ассортимент. Гражданка, отказавшаяся называть корреспонденту свое имя, смотря на витрины, заявила, что цены тут не соответствуют понятию государственные.
- Тут такие же цены, как и везде, некоторые лекарства даже дороже, — подчеркнула женщина, рассматривая прилавок с мазями.
На сегодняшнем брифинге в Минздраве заместитель министра Денис Грайфер отметил, что цены в этой аптеке должны быть ниже, чем в частных. Кроме того, прорабатывается вопрос о возможности отпуска лекарств льготникам, а также наркосодержащих и психотропных препаратов.
Провизоры отметили, что на витрины выставляются только те препараты, которые продаются без рецепта.
В аптеке сразу появились очереди
Фото: Ольга Симонова
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