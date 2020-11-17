Художник в саратовской колонии написал портрет архимандрита Кирилла Павлова

Фото пресс-службы УФСИН по Саратовской области
Осужденный ОТБ-1 УФСИН России по Саратовской области написал портрет духовника трех российских патриархов архимандрита Кирилла Павлова.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе регионального УФСИН, отбывающие наказание приняли участие в конкурсе православной живописи заключенных «Явление».
О жизни архимандрита автор работы, 63-летний мужчина, отбывающий срок за попытку убийства, узнал от окормляющего учреждение игумена Мануила, личного знавшего почитаемого старца русской православной церкви и участника Великой Отечественной войны, прошедшего от Сталинграда до Австрии и получившего несколько ранений.
Также осужденный дополнительно прочитал в библиотеке его биографию.
Мужчина, имеющий художественное образование и выросший в семье художника, постарался применить все свое мастерство, чтобы портретные образы Кирилла Павлова привлекли внимание зрителей.
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