Бордюры для тротуаров и дорог в Саратове и Энгельсе закупали в Пензе

Качество бортового камня от местных производителей очень часто не выдерживало критики со стороны проверяющих экспертов. Поэтому ближайший вариант по закупкам – в Пензе. Об этом на заседании рабочей группы 17 ноября в Саратовской областной думе рассказала Мария Мартынова генеральный директор дорожной компании АО «Автогрейд».

- Бордюры для саратовских дорог мы закупали в Пензе. Местные бордюры не проходили контроль качества, который при ремонте в Саратове был очень жестким. В Волгодонск, где тоже делают бордюрный камень, мы не поехали, Пенза ближе. Плюс там нам сделали рассрочку платежей, ведь никакого аванса на строительство дорог и тротуаров нам не перечисляют. Цена у Пензы нормальная, мы с учетом доставки уместились в стоимость, и качество – они единственные, которые прошли контроль, - объяснила Мартынова.