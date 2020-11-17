Опубликован список клиник Саратова, где проводят исследования КТ по полису ОМС

В саратовских клиниках можно пройти КТ по полису ОМС
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Саратовцам рассказали, в каких клиниках они могут пройти компьютерную томографию легких.
Информация опубликована в официальном канале оперативного штаба «Стоп_коронавирус Саратовская область».
Представлены как государственные, так и частные клиники, где можно провести КТ по полису ОМС. Также опубликованы расценки на исследования.
- Обращаем внимание, что проведение КТ по полису ОМС возможно только по назначению врача, — говорится в сообщении оперативного штаба.
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