Опубликован список клиник Саратова, где проводят исследования КТ по полису ОМС

В саратовских клиниках можно пройти КТ по полису ОМС Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Саратовцам рассказали, в каких клиниках они могут пройти компьютерную томографию легких.

Информация опубликована в официальном канале оперативного штаба «Стоп_коронавирус Саратовская область».

Представлены как государственные, так и частные клиники, где можно провести КТ по полису ОМС. Также опубликованы расценки на исследования.

- Обращаем внимание, что проведение КТ по полису ОМС возможно только по назначению врача, — говорится в сообщении оперативного штаба.

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