Саратовец натравил кане-корсо на полицейских и отправился в колонию

Во Фрунзенском районе Саратова осудили 41-летнего местного жителя. Его признали виновным в применении насилия в отношении полицейского при исполнении.

- Днем 10 декабря 2019 года пьяный мужчина около дома №68/70 по улице Чапаева натравил собаку породы итальянский кане-корсо на правоохранителей. Послушав команду «фас», пес напал на сотрудников ППСП УМВД России по Саратову. Он укусил стажера в область бедра, а полицейского в правую руку, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

На этом злоумышленник не успокоился и обматерил стражей порядка.

Суд приговорил мужчину к двум годам колонии-поселения.

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