В Пугачевском районе мужчина зарезал обидчика матери и сразу позвонил в полицию

Мужчина признался в убийстве сожителя своей матери
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Пугачевском районе Саратовской области продолжается расследование уголовное дела об убийстве 62-летнего мужчины.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 37-летний обвиняемый признал вину и раскаялся.
По версии следствия, днем 11 ноября он забрал свою мать из больницы, где она лежала после инсульта, и привез домой, в поселок Солянский. Сам он работал вахтовым методом в другом регионе.
Женщина начала плакать и просит сына не уезжать, не бросать ее одну после болезни. Дело в том, что ее 62-летний сожитель злоупотреблял алкоголем и не стал бы помогать.
Обвиняемый зарезал мужчину ударом ножа
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Упомянутый 62-летний сожитель, который в тот момент тоже пил, принялся кричать на больную женщину. Ее сын не выдержал оскорблений матери, схватил нож и ударил обидчика в шею. После этого он позвонил в полицию и во всем сознался.
Сейчас он находится под стражей.
Сразу после убийства он вызвал полицию
Фото: СУ СКР по Саратовской области
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.