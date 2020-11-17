В Пугачевском районе мужчина зарезал обидчика матери и сразу позвонил в полицию

Мужчина признался в убийстве сожителя своей матери Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Пугачевском районе Саратовской области продолжается расследование уголовное дела об убийстве 62-летнего мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 37-летний обвиняемый признал вину и раскаялся.

По версии следствия, днем 11 ноября он забрал свою мать из больницы, где она лежала после инсульта, и привез домой, в поселок Солянский. Сам он работал вахтовым методом в другом регионе.

Женщина начала плакать и просит сына не уезжать, не бросать ее одну после болезни. Дело в том, что ее 62-летний сожитель злоупотреблял алкоголем и не стал бы помогать.

Обвиняемый зарезал мужчину ударом ножа Фото: СУ СКР по Саратовской области

Упомянутый 62-летний сожитель, который в тот момент тоже пил, принялся кричать на больную женщину. Ее сын не выдержал оскорблений матери, схватил нож и ударил обидчика в шею. После этого он позвонил в полицию и во всем сознался.

Сейчас он находится под стражей.

Сразу после убийства он вызвал полицию Фото: СУ СКР по Саратовской области

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