Регоператор: Требования вывозить древесно-кустарниковые отходы силами регоператоров по обращению с ТКО - незаконны

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Регоператор по обращения с отходами в Саратовской области выступил с официальным заявлением по поводу ситуации с вывозом растительных отходов.

- В связи с появившейся информацией об обязанности Регионального оператора Саратовской области осуществлять вывоз и захоронение древесных опилов и других отходов растительного происхождения, не учтенных единым тарифом и нормативами накопления ТКО для граждан, сообщаем:

Региональный оператор Саратовской области работает в полном соответствии с принятыми нормативно правовыми актами Российской Федерации и Саратовской области. Спорные вопросы отнесения опилов деревьев к ТКО и обязанности их вывоза региональным операторами по обращению с ТКО неоднократно становились предметом рассмотрения регулирующих и надзорных органов, судов различного уровня. В соответствии с их решениями требования вывозить древесно-кустарниковые отходы силами регоператоров по обращению с ТКО в настоящее время не соответствуют законодательству РФ.

Прецедентное решение Верховного суда РФ от 23 сентября 2019 г. № АКПИ19-543 и определение Апелляционной коллегии ВС РФ от 23 января 2020 г. № АПЛ19-508 указывают на бесспорное определение ТКО как отходов, образовавшихся в жилищах. Это определение содержится в базовом Федеральном Законе «Об отходах производства и потребления». Высшая судебная инстанция России установила, что отходы, образующиеся в процессе содержания зеленых насаждений не соответствуют определению ТКО.

Министерство природных ресурсов и экологии РФ как федеральный орган нормативно – правового регулирования отрасли обращения с ТКО дважды направляло разъяснения в письмах от 11.10.2019 г. №08-25-53/24802 и 21.07.2020 г. № 08-25-53/18336, что растительные отходы, образованные при уходе за древесно-кустарниковыми посадками, не относятся к ТКО и подлежат вывозу по нерегулируемой цене. Региональные операторы обеспечивают обращение только с учтенными в нормативах накопления ТКО и по регулируемой цене. Согласно постановлению Конституционного суда РФ, данные письма являются нормативными документами, содержащими предписания обязывающего характера.

В Саратовской области также сформирована правоприменительная практика по данному вопросу. В апреле 2019 года Прокурор Саратовской области направил представление в отношении Правительства области, в котором прямо указано, что отходы, образующиеся при содержании зеленых насаждений, в том числе на придомовой территории МКД и жилых домов не соответствуют определению ТКО. Обращение с такими отходами не может быть обеспечено за счет установленного единого тарифа на услугу по обращению с ТКО. Аналогичная позиция указана в определении УФАС по Саратовской области, подкреплена несколькими решениями судов.

С учетом существующей федеральной и региональной практики в настоящее время Регоператор не имеет законных оснований для вывоза отходов, образующихся в процессе содержания зеленых насаждений в рамках существующего единого тарифа. Образованные на улицах навалы древесных отходов образуют свалки и создают дискомфорт для жителей. Данная проблема актуальна во всех регионах РФ, где должным образом не организован вывоз отходов, не относящихся к ведению регоператоров по обращению с ТКО. Для их вывоза требуется расширить полномочия регоператоров путем внесения соответствующих изменений в действующее отраслевое законодательство. К сожалению, цитируемое в последнее время разъяснение, сделанное от имени непрофильного комитета Госдумы, не обладает статусом отраслевого нормативно-правового акта.

Регоператор Саратовской области не принимает законы, а исполняет их. При появлении надлежащих правовых оснований и соответствующих полномочий готов незамедлительно внести изменения в договоры с мусоровывозящими компаниями и организовать вывоз скопившихся на улицах населенных пунктов Саратовской области древесно-кустарниковых отходов. Без изменения нормативных актов такие действия являются не законными.

Региональный оператор ждет деятельного участия органов законодательной власти в принятии столь необходимых жителям и отрасли обращения с ТКО поправок в законодательные акты, в том числе и на территории Саратовской области. В отсутствии

требуемых правовых оснований попытки возложить обязанность по вывозу неучтенных в тарифе и нормативах накопления отходов на Регоператора приведут к дестабилизации всей работы отрасли по вывозу ТКО, - говорится в заявлении Регоператора.