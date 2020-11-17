В Саратове парень украл пуховик перед камерой видеонаблюдения

В Саратове полиция задержала похитителя пуховика из магазина.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, кража попала на камеру наблюдения, что и помогло установить подозреваемого.

На записи видно, что злоумышленник снял пуховик с вешалки, запихнул в рюкзак и вышел из магазина спортивных товаров. Сумма ущерба составила четыре тыс. рублей.

Было возбуждено уголовное дело, а впоследствии задержан подозреваемый. Им оказался 18-летний житель Саратова. Он во всем сознался, сообщив, что продал пуховик неизвестному на 3-й Дачной.

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