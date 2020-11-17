В Саратове скончались три человека от коронавируса за сутки

В Саратовской области от коронавируса скончались трое пациентов.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе регионального Минздрава, количество смертей сегодня, 17 ноября, достигло 194.

Одна из умерших — 69-летняя женщина. Ее лечили, поддерживали кислородом, при нарастании дыхательной недостаточности перевели на неинвазивную ИВЛ. В стационаре она провела семь суток, последние за нее дышал аппарат. Также пациентка страдала ишемическую болезнью сердца, гипертонией и мочекаменной болезнью.

От коронавируса умерла 80-летняя женщина. У нее открылось желудочно-кишечное кровотечение, ей провели переливание шести доз донорской крови. Также ее сердце останавливалось, реаниматологи завели его, но через сутки это произошло вновь. Перед смертью пенсионерка провела в больнице девять суток, последние на ИВЛ.

Пациентка страдала ишемической болезнью сердца, острой язвой желудка и сахарным диабетом.

Также скончался 64-летний мужчина. Он с момента поступления в стационар находился в реанимации на неинвазивной вентиляции легких. На девятые сутки у него ухудшилось состояние, его перевели на инвазивную ИВЛ. Однако сердце остановилось.

Мужчина страдал гипертонией и хроническим обструктивным бронхитом.

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