Суеверные люди побаиваются черных кошек Фото: Екатерина Семенова

Жители Саратова оказались достаточно суеверными.

В соответствующем рейтинге, проведенном агентством Zoom Market в ноябре 2020 года, наш город занял 11-е место из 26.

Респонденты отвечали на вопросы: верите ли вы в приметы и считаете ли себя суеверным человеком?

Наиболее суеверными себя назвали жители Вологды, Иваново и Брянска. Наименее — Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Томска.

Среди самых популярных примет у россиян оказались: постучать по дереву, поплевать через левое плечо, перебежавшая дорогу черная кошка и другие.

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