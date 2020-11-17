Суеверные люди побаиваются черных кошек
Фото: Екатерина Семенова
Жители Саратова оказались достаточно суеверными.
В соответствующем рейтинге, проведенном агентством Zoom Market в ноябре 2020 года, наш город занял 11-е место из 26.
Респонденты отвечали на вопросы: верите ли вы в приметы и считаете ли себя суеверным человеком?
Наиболее суеверными себя назвали жители Вологды, Иваново и Брянска. Наименее — Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Томска.
Среди самых популярных примет у россиян оказались: постучать по дереву, поплевать через левое плечо, перебежавшая дорогу черная кошка и другие.
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