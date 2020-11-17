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В Саратовской области растет число детей с неизличимой болезнью - целиакией

Детям с целиакией в Саратовской области планируют доплачивать тысячу рублей на спецдиету
Александр Уриевский
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На рабочей группе комитета по соцполитике Саратовской областной думы решили доплачивать на питание семьям, где есть дети, больные целиакией. Это генетическое заболевание, которое выражается в непереносимости белка зерновых культур – глютена. Обычные продукты могут привести к необратимым последствиям и смерти таких детей. Опасность подстерегает их даже если использовать нож или вилку, которыми ранее разломили продукт с глютеном.

Депутаты предлагают доплачивать таким семьям по одной тысяче рублей на покупку специальных безглютеновых продуктов.

По данным минздрава, таких детей в возрасте до 18 лет в регионе 96 человек, 68 из них – школьного возраста, девять из них получили инвалидность.

- К сожалению, есть тенденция роста. С 87 до 96 выросло в Саратовской области число детей с таким заболеванием с 2017 по 2020 год, - заметил замминистра здравоохранения Денис Грайфер.

До достижении 18 лет им планируется выплачивать такую надбавку. В других регионах размер такой надбавки варьируется от 800 до 1200 рублей. Покупать продукты им хотят родители. Которые станут распорядителями этих средств, не доверяя медучреждениям.

В законопроект предложено внести правки, которые обеспечат выплаты с 1 января не только вновь рожденным детям с целиакией, но и всем уже страдающим этим генетическим недугом.

При этом на заседании отметили, что специальная диета для таких детей стоит дороже чем обычная пища в два-три раза. Также предполагается законодательно решить вопрос о компенсации за питание таких детей в школе с 1 по 4 класс, так как для них нужно отдельное приготовление пищи.