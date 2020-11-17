В Саратове пропала без вести 82-летняя Людмила Ени

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В Октябрьском районе Саратова пропала 82-летняя Людмила Ени.

Как сообщили в отряде «ЛизаАлерт», женщина ушла из дома 16 ноября и не вернулась.

Людмила Тимофеевна не ориентируется в пространстве, у нее может быть потеря памяти.

Приметы: рост 158 см, худощавого телосложения, волосы седые, заплетены в косу, глаза светлые.

На момент пропажи она была одета в светло-коричневый пуховик, черные колготки, черные полусапоги, светлую вязаную шапку, с собой у нее была черная дамская сумка.

Если вы видели Людмилу Ени, позвоните по номеру 8-800-700-54-52 или 112.

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