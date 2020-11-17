В соседних с Саратовом регионах — самый грязный воздух России

Уровень загрязнения атмосферного воздуха серьезно вырос Фото: Екатерина Семенова

В России назвали регионы с самым высоким уровнем загрязнения воздуха.

Доклад об этом подготовлен экспертами FinExpertiza, но пока опубликован в РБК лишь частично.

Саратов пока не упоминается в числе самых грязных городов, но в тройке лидеров оказались наши соседи — Самарская и Оренбургская области. Оба региона входят в ПФО.

При этом на Самару приходится более половины всех случаев загрязнения атмосферного воздуха — 122 за три квартала 2020 года. На Оренбург — девять.

Эксперты также отметили значительный общий рост загрязнения в 2020 году. Например, в первом квартале установлен пятилетний рекорд по уровню загрязнения воздуха. В целом за истекший период года зафиксирован 171 случай выбросов, что на треть выше уровня 2010 года, который считается прошлым «рекордсменом», и в три раза выше показателей 2019 года.

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