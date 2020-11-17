«Путинскую» выплату получили 68 тысяч саратовских семей

В Саратовской области на различные социальные выплаты семьям с детьми с начала года направили более 8,7 млрд рублей.

- Существенную поддержку от государства в этом году получили семьи с детьми в рамках национального проекта «Демография». Они получают выплаты на первенцев, на третьего и последующего детей, а также региональный маткапитал. На выплаты семьям с детьми в рамках нацпроекта в этом году уже направлено 2,7 млрд рублей, — сообщили «КП-Саратов» в региональном министерстве труда и социальной защиты области.

Новой выплатой на детей от трех до семи лет, инициированной президентом России Владимиром Путиным, воспользовались более 68 тыс. саратовских семей. Всего на эту выплату направили 3,7 млрд рублей.

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