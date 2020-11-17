В Саратовской области сократят количество чиновников

Вчера, 16 ноября, председатель правительства РФ Михаил Мишустин объявил о сокращении с 1 января 2021 года федеральных госслужащих, а также тех, кто работает в территориальных органах власти.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев в связи с этим дал поручение вице-губернатору региона Игорю Пивоварову подготовить аналогичные предложения до конца 2020 года.

Об этом он сообщил в своем аккаунте в соцсети Instagram.

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